Наш сервис позволяет определить вступивших в группы ВКонтакте и написать им сообщения.
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Вход для клиентов

Определение вступивших в группы конкурентов ВКонтакте

А вы знаете, что в группы ваших конкурентов ежедневно вступают сотни потенциальных клиентов? Мы определим ID вступивших, а вы им НАПИШЕТЕ в личные сообщения!

Попробуйте для своего бизнеса


Регистрация за 3 минуты

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПОЛУЧИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Попробовать на 15 дней всего за 1250 руб

После регистрации необходимо добавить несколько групп, в которые вступают ваши потенциальные клиенты. Сервис будет определять вступивших в эти группы. Уже спустя несколько часов вы будете общаться с потенциальными клиентами. Попробуйте!

Начать за 3 минуты

Реально ли поговорить с 100 людьми за час?

Это займет примерно 50 минут, благодаря нашей системе автоматизации.

Первое сообщение автоматически

Первое сообщение отправляется автоматически и далее вы общаетесь только с теми кто вам ответил. Можно отключить опцию.

Специальный мессенджер

Вы прикрепляете аккаунты ВКонтакте к нашей системе и общаетесь со всех одновременно в личном кабинете. Не нужно перелогиниваться между аккаунтами!

Общаетесь только с теми кто ответил

Диалоги на которые вам не ответили можно скрыть, вы можете общаться только с теми кто вам ответил. Это существенно экономит время.

На 90% вопросов - ответ 1 кнопкой

Вы можете создать шаблоны сообщений которые позволяют отвечать на 90% вопросов одной кнопкой.

Популярные вопросы

Как же ограничение ВК на 20 сообщений в день?

Да, есть ограничение на 20 сообщений в день с одного аккаунта, но никто не мешает иметь много аккаунтов. У нас вы можете купить уже готовые аккаунты с заполненными профилями и фотографиями.

Как часто банят аккаунты?

Если вы соблюдаете наши рекомендации, банов практически не будет. Вы общаетесь вручную, это не спам.

Для каких компаний это подойдет?

Почти во всех отраслях есть аудитория из ВКонтакте. Вам нужно найти целевую аудиторию, нужно собрать качественные группы и публичные страницы из топа поиска ВКонтакте, Яндекс и Google.

Какая эффективность?

Все зависит от того как вы выбрали группы и от вашей отрасли. У нас есть примеры когда каждый 5 человек с которым поговорили покупает. Есть примеры когда приходиться общаться с 100 людей для продажи и это все равно очень выгодно.

Это возможность найти клиентов!

Первые клиенты уже сегодня. Без сайта. Без рекламного бюджета.

ТАРИФЫ И ЦЕНЫ

Зарегистрируйтесь и попробуйте прямо сейчас

Тест на 15 дней

Вы можете протестировать систему в течение 15 дней всего за 1 250 руб.

1 250 руб.

Регистрация

30 дней

Ежемесячная абонентская плата за использования системы.

2 490 руб. в месяц

Регистрация

Промо аккаунт ВКонтакте

Вы можете купить аккаунт ВКонтакте уже с фотографиями и готовый к общению.

65 руб. за шт.

Регистрация

  • Общаюсь с потенциальными клиентами около часа в день, за месяц у меня около 10 сделок, очень довольна работой сервиса.

    Мария, Санкт-Петербург, агенство недвижимости "Виктория"

  • Мы с женой занимаемся организацией мероприятий. С помощью этого сервиса мы теперь всегда с клиентами, спасибо большое!

    Иван Волков, Москва, организация мероприятий

  • Я бухгалтер, начинающий предприниматель, Ваш сервис мне помог найти первых клиентов, буду активно пользоваться! Спасибо!

    Ирина Никольская, Пермь, бухгалтерские услуги

ПОЛУЧИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Попробовать на 15 дней всего за 1250 руб

После регистрации необходимо добавить несколько групп, в которые вступают ваши потенциальные клиенты. Сервис будет определять вступивших в эти группы. Уже спустя несколько часов вы будете общаться с потенциальными клиентами. Попробуйте!

Начать за 3 минуты
Наш сервис позволяет определить вступивших в группы ВКонтакте и написать им сообщения.
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E-mail: [email protected]
8 (800) 551 45 63
Время работы: с 11:00 до 19:00.
Бесплатный звонок по России.